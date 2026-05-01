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El maratónico de los sábados seguirá en el aire, el canal de la colina, Venevisión ratificó al programa el cual viene desde la época de los setenta. Pero… ¿Sábado Sensacional se queda sin animador?

Al parecer Henrys Silva el cual es el animador principal del espacio sabatino podría irse a Venezolana de Televisión; ya que tendría una buena oferta para hacer un programa de entretenimiento.

Lo que indica que Silva dejaría la animación del programa más antiguo de la televisión venezolana. Ya desde diciembre de 2025 se había corrido el rumor que Silva dejaría el programa.

¿Sábado Sensacional se queda sin animador?

Lo que abriría la posibilidad de que entre otra figura al legendario programa, que empezó animando el gran Amador Bendayán a finales de los setenta. Luego estuvo Gilberto Correa, quien dio el testigo a Daniel Sarcos.

Luego vino Leonardo Villalobos y por último Henrys Silva, Venevisión busca más sintonía del programa que era producido por Ricardo Peña y Helena Rosas. Programa que empezara en RCTV y luego se mudó con productor y animador al canal 4.

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