Compartir

Con el propósito de garantizar una atención oportuna a la población en materia de salud, se llevó a cabo la Semana de Vacunación de las Américas en el estado Carabobo. Actividad organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño de la Salud (Insalud). Desde el Consultorio Popular Tipo 2 Simón Bolívar del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Ruiz Pineda de Valencia.

Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que se desplegaron 229 puntos de vacunación en los 14 municipios de la entidad para garantizar una atención preventiva a niños, niñas y adultos, con la inoculación contra diversas enfermedades como poliomielitis, difteria, sarampión, rubeola, fiebre amarilla, entre otras.

Semana de Vacunación de las Américas en Carabobo

“Seguimos trabajando en pro de la salud de nuestro pueblo, presentes en cada municipio para fortalecer esa unión que tenemos engranada, Venezuela se mantiene activa con todos los países de la región, que todos los años lanzan esta campaña tan importante para mantener vacunados a nuestros niños y a nuestros adultos”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto entre todos los niveles de Gobierno para fortalecer el alcance de este programa en las comunidades, en cumplimiento con las directrices emanadas desde el gobierno nacional y regional de Rafael Lacava.

Leal también precisó que seguirán desplegados en cada rincón de la entidad para brindar un trato oportuno en materia sanitaria a los carabobeños y carabobeñas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas