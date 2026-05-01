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El lateral marroquí Achraf Hakimi quedó de baja para el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League tras sufrir una lesión muscular en el encuentro de ida.

El técnico Luis Enrique confirmó que el defensor no se recuperará a tiempo para el próximo miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. El conjunto alemán buscará remontar el 5-4 global.

La ausencia del defensor titular representa un alivio estratégico para el ataque bávaro, donde el colombiano Luis Díaz viene de ser figura tras anotar en el primer compromiso realizado en París. Hakimi debió abandonar el campo en la ida tras sentir una molestia en el posterior de su pierna. Complicación que obligará al PSG a reestructurar su banda derecha para frenar las ráfagas ofensivas del Bayern en Múnich.

Baja de Hakimi en la Champions

Pese a la ventaja mínima conseguida por los parisinos gracias a los dobletes de Dembélé y Kvaratskhelia, el entrenador español admitió que enfrentar al Bayern ha sido el reto más físico e intenso de la temporada.

Por ahora, el cuerpo técnico francés se enfoca en administrar sus piezas durante la jornada liguera de este fin de semana. Priorizando llegar con el resto de la plantilla en óptimas condiciones para sellar el pase a la final.

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