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El ciclo meteorológico inició formalmente este viernes 1 de mayo y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre en todo el país. Los pronósticos climáticos proyectan una temporada entre 51 y 57 ondas tropicales durante este periodo, con la primera de ellas ya bajo vigilancia por su posible inicio en las costas venezolanas la próxima semana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó hoy que la primera onda de la temporada se ubica actualmente al sureste de Cabo Verde. Según el seguimiento de los expertos, se estima que este sistema alcance el oriente de Venezuela entre el 5 y el 6 de mayo, dependiendo de las condiciones atmosféricas que encuentre en su desplazamiento.

Inicia Temporada de Ondas Tropicales

Las autoridades meteorológicas aclararon que la presencia de estos sistemas no garantiza eventos climáticos adversos en todos los casos, ya que la intensidad de las precipitaciones varía según cada fenómeno.

No obstante, se mantiene una vigilancia constante para emitir avisos oportunos a la población, exhortando a mantener la calma y tomar previsiones ante el inicio oficial del ciclo de lluvias.

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