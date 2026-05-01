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Funcionarios del CICPC pertenecientes a la Delegación Municipal La Victoria resolvieron el homicidio de hombre en San Mateo, tras hallar su cuerpo enterrado.

El sujeto quedó identificado como Carlos Javier Sarmiento Berrio (45), cuyo cuerpo fue localizado en el patio de una vivienda en el municipio Bolívar del estado Aragua. Por el hecho fue detenido el autor intelectual, mientras que el autor material falleció tras un enfrentamiento con las comisiones policiales.

Las investigaciones determinaron que el victimario, identificado como Kervin Ramírez (30), planificó el crimen tras descubrir que la víctima mantenía una relación sentimental con su esposa.

Bajo engaño, su compadre llevó a Sarmiento a la residencia para compartir. En el lugar, los atacantes le dispararon y posteriormente lo estrangularon. Los sujetos procedieron a enterrar el cadáver en el patio trasero de la propiedad antes de emprender la huida.

Homicidio de hombre en San Mateo

Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades localizaron en la zona a Jesús Fuentes Rodríguez. El sujeto está señalado como el autor material del suceso. Al notar la presencia del Cicpc, el sujeto inició un intercambio de disparos en el que resultó herido, falleciendo poco después en un centro de salud. El autor intelectual ya se encuentra a la orden del Ministerio Público.

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