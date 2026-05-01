Compartir

El Carabobo FC selló su segunda victoria como local en la Copa Sudamericana tras derrotar 2-0 al equipo boliviano en el estadio Misael Delgado de Valencia. Con un doblete de Edson Tortolero Jr., los dirigidos por Daniel Farías alcanzaron los seis puntos en tres jornadas y se mantienen a la espera de otros resultados para consolidarse en la cima de la tabla.

El dominio del equipo local se consolidó temprano en el marcador, cuando Tortolero Jr. anotó el primer tanto al minuto 6 con un remate al ángulo tras una jugada por la banda derecha.

Antes de finalizar la primera mitad, al minuto 39, el atacante volvió a aparecer tras un tiro de esquina para sentenciar el 2-0 definitivo con una volea dentro del área. Con este desempeño, el Carabobo FC mantiene sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase. Localizándose en el puesto 2 de la tabla a un punto de diferencia del River Plate.

Carabobo FC Copa Sudamericana

Por otro lado, la jornada fue adversa para el Deportivo La Guaira en su compromiso internacional, tras caer goleado 4-1 frente a Independiente Rivadavia de Argentina.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Perdió el estilo? «El diablo viste a la Moda 2» divide a la crítica en su estreno