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Un choque registrado la noche de este viernes 1 de mayo en la Autopista del Sur en Valencia dejó como saldo dos ciudadanos lesionados.

El siniestro ocurrió luego de que la motocicleta en la que se desplazaban fuera impactada por un vehículo a la altura del módulo de CABEL. Tras la colisión en sentido Tocuyito-Valencia, el conductor del automóvil involucrado abandonó el lugar del suceso antes de la llegada de las autoridades competentes.

Choque en la Autopista del Sur Valencia

Al sitio acudieron unidades de emergencia que brindaron la atención prehospitalaria de rigor a los heridos en plena arteria vial. Posteriormente, ambos fueron trasladados a la emergencia de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) para recibir tratamiento especializado.

Actualmente, los cuerpos de seguridad mantienen el monitoreo en la zona para recabar datos que permitan identificar al responsable del incidente.

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