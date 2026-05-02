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Colisión en el túnel de El Cementerio deja víctimas fallecidas en Caracas

By Lubin Molero
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Accidente túnel El Cementerio
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes 1° de mayo en el interior del túnel de El Cementerio, en Caracas, dejó víctimas fallecidas tras el impacto entre una motocicleta y un vehículo particular.

Funcionarios de seguridad acudieron al sitio para realizar el levantamiento del siniestro e iniciar las investigaciones que determinen las causas del hecho.

Accidente túnel El Cementerio

Las autoridades presentes en el lugar mantuvieron restringido el paso mientras se ejecutaban las experticias correspondientes de rigor. Hasta el momento, se espera el reporte oficial para conocer la identidad de los involucrados en este evento vial registrado en la capital.

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