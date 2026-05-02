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La joven influencer estadounidense, conocida por documentar su batalla contra el cáncer en plataformas digitales, muere a los 25 años tras complicaciones derivadas de un diagnóstico en etapa 4.

Su pareja confirmó revelando que la creadora de contenido desarrolló una sepsis fulminante apenas semanas después de que los médicos le pronosticaran pocos meses de vida.

Los médicos diagnosticaron a Kiersten Dyke con cáncer de piel en 2022. La detección ocurrió tras realizar la biopsia de un lunar sospechoso. Aunque en 2024 creyó haber superado la enfermedad, el cáncer regresó como melanoma metastásico, obligándola a iniciar inmunoterapia a principios de 2025.

Muere influencer tras batalla contra el cáncer

A través de sus redes, Dyke compartió con transparencia los altibajos de su tratamiento. Convirtiéndose en un referente de fortaleza para miles de seguidores que acompañaron su proceso hasta sus últimos días.

Su novio, Dominic Cinfio, detalló que el estado de salud de la influencer empeoró drásticamente desde el pasado 21 de abril. Culminando en su fallecimiento el sábado 26 tras ser intubada. En un emotivo mensaje publicado hoy, Cinfio destacó que Kiersten partió sin dolor y rodeada de afecto.

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