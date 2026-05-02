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Un volcamiento de un autobús en el estado Cojedes, la mañana de este viernes 1 de mayo dejó un saldo de al menos 10 personas heridas. El hecho ocurrió en la Autopista José Antonio Páez.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7:00 a.m. a la altura del Peaje de Camoruco, en el municipio San Carlos, involucrando a una unidad de la línea San Nicolás.

Volcamiento de autobús en Cojedes con Heridos

Comisiones de emergencia acudieron al sitio para realizar el triaje y la estabilización de los afectados, quienes fueron trasladados al Hospital Dr. Egor Nucete. Funcionarios de seguridad ejecutaron la inspección de riesgos en la vía e iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del incidente. Se pudo conocer la identidad del conductor ciudadano Junior Dorgate (29).

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