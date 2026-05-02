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La Academia de Hollywood (Óscar) anunció nuevas reglas sobre el uso de inteligencia artificial (IA) generativa, reservándose el derecho de auditar la autoría humana en cada proyecto nominado.

La nueva regulación estipula que solo se reconocerán interpretaciones realizadas por personas con su consentimiento expreso, blindando así las categorías de actuación frente a recreaciones digitales de cara a la próxima edición.

Entre las actualizaciones destaca que los actores podrán recibir múltiples nominaciones dentro de una misma categoría, siempre que sus interpretaciones alcancen los primeros puestos en la votación. Así mismo, en el renglón de Mejor Película Internacional, el premio será otorgado directamente al director en representación del equipo creativo. Eliminando la mención exclusiva al país o región.

Nuevas reglas Óscar contra la IA

Estas medidas buscan modernizar la competencia mientras se protegen los créditos tradicionales en la industria cinematográfica hoy.

Los cambios aprobados por la junta directiva establecen lineamientos más estrictos sobre la naturaleza del uso tecnológico en las producciones que aspiren a la estatuilla. Con la mirada puesta en la edición número 99 de los galardones, el organismo busca garantizar que el mérito artístico recaiga en el esfuerzo humano. La ceremonia se llevará a cabo el próximo año en el teatro Dolby de Los Ángeles, bajo estas nuevas directrices.

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