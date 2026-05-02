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La novena valenciana ganó el primero y cedieron en el segundo de la doble tanda en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. El primer juego fue para los navales 4×0, pero cayero en el segundo 11×4.

Marineros dividió honores con Líderes, en el primero blanqueó a Líderes 4×0 en el primero de la doble cartelera gracias a una sólida actuación de Nelson Hernández desde la lomita en cuatro episodios. El abridor diestro ponchó a cuatro y permitió un sólo imparable.

Robert Pérez Jr. abrió la pizarra con jonrón solitario en el segundo tramo. Yoel Yanqui se encontró con Johan López y Deivi Muñoz en segunda y tercera base; el cubano pegó sencillo al jardín izquierdo en el sexto tramo para traerlos hasta la goma.

Wagner Lagrange pisó la goma en jugada de selección de Carlos Durán para dejar las cifras definitivas al primer encuentro. El dominicano José Geraldo (1-0) debutó y se llevó el triunfo de una vez mientras que Francisco Sánchez (1-1) cargó con la derrota.

Marineros dividió honores con Líderes

El segundo de la doble tanda se efectuó 40 minutos después de haber concluido el primero, pero las cosas no cambiaron tanto. A pesar de que los locales en este compromiso picaron adelante en el primer capítulo con elevado de sacrificio de Allan Cerda.

Pérez Jr. la volvió a desaparecer en el segundo inning para igualar las acciones, lo que significó su quinto en la zafra y el cuarto ante los mirandinos. En ese mismo periplo Alexfri Planez pegó su primer jonrón de la campaña, trayendo hasta el plato a Giovanni Rivero y a José Tello para el 4×1.

En la baja del segundo acto Wilkerman García despachó batazo de vuelta entera y en el tercero la ofensiva local desató un rally de cuatro rayitas comenzando con otro jonrón, pero de Miguel Aparicio, ante Cristian Rueda quien toleró cuatro carreras de las cuales tres fueron en ese momento. 4 a 6 marchaban las acciones en hasta ese entonces.

Jonrón solitario

Jomar Reyes conectó jonrón solitario en el cuarto tramo para el 4-7. En lo que fue el cuarto y quinto episodio los dirigidos por Carlos García anotaron una más en cada uno y en el sexto tuvieron otro rally, pero esta vez de tres anotaciones para terminar de sentenciar las cosas.

El ganador fue Frainger Aranguren (1-0) y Cristian Rueda (1-1) salió con el descalabro. Los filibusteros terminarán la semana viajando mañana hoy 02 de mayo a Maracay para enfrentarse a Samanes de Aragua a las 5:00 de la tarde en el estadio José Pérez de Colmenares.

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