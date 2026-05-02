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Es uno de los alimentos más bajo en calorías que hay, además de ser muy bueno para la salud en general. Hoy en día sigue siendo uno de los más vendidos en Venezuela, y puedes disfrutarlo en crema, sopas y otros platos.

Pero… ¿qué pasa si comes auyama regularmente?, este tiene vitaminas A, C, E y minerales como potasio y hierro. Mejora la digestión, apoya la salud visual, fortalece el sistema inmunológico, ayuda a controlar la presión arterial y aporta saciedad.

Aquí te detallamos los beneficios de incluir auyama en tu dieta habitual. Salud Digestiva y Pérdida de Peso: Su alto contenido de fibra mejora la digestión y ayuda a prevenir el estreñimiento.

Al tener un bajo contenido calórico y alto porcentaje de agua, genera saciedad, lo que ayuda a controlar el peso. Refuerzo Visual y Antioxidante: Es rica en beta-carotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, esencial para la salud ocular, reduciendo el riesgo de cataratas y degeneración macular.

Corazón y Presión Arterial: Su alto contenido de potasio y bajo sodio ayuda a regular la presión arterial y mejora la salud cardiovascular.

¿Qué pasa si comes auyama regularmente?

Sistema Inmune: El aporte de vitaminas A y C ayuda a fortalecer las defensas, facilitando la protección contra resfriados y gripes.

Salud de la Piel y Energía: Sus antioxidantes combaten el estrés oxidativo, protegiendo la piel, mientras que sus vitaminas del grupo B apoyan la producción de energía.

Se recomienda incluirla en la dieta unas dos veces por semana, en raciones de aproximadamente 70 gramos.

Formas de preparación: Se puede consumir cocida, en cremas, purés, asada al horno o en freidora de aire para mantener sus nutrientes sin añadir grasas innecesarias.

Semillas: Las semillas de auyama son una excelente fuente de hierro para prevenir la anemia.

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