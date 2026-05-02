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Llega el fin de semana y largo, teniendo en cuenta que el día de hoy es feriado y no hay nada mejor que preparar un rico postre. Que el mismo guste a toda la familia, así que atento a los ingredientes y a la preparación de este flan cremoso y dulce.

Flan cremoso y dulce, ingredientes

Para el caramelo:

1 taza de azúcar

2 cucharadas de agua

Para el flan:

4 huevos

1 lata de leche condensada (390 g)

1 lata de leche evaporada (370 ml)

1 cucharadita de esencia de vainilla

1/4 taza de azúcar (opcional, para mayor dulzura)

Preparación:

En una sartén a fuego medio, coloca el azúcar y el agua. Remueve ligeramente hasta que el azúcar se disuelva. Deja cocinar sin mover hasta que adquiera un color dorado (ten cuidado de no quemarlo).

Vierte el caramelo caliente en el molde que usarás para el flan. Mueve el molde para cubrir todo el fondo con el caramelo. Deja enfriar un poco. Precalienta el horno a 180°C (350°F). En un bol grande, bate los huevos con el azúcar (si decides usarlo).

Agrega la leche condensada, la leche evaporada y la esencia de vainilla. Mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén incorporados. Vierte la mezcla del flan sobre el caramelo en el molde.

Coloca el molde en una bandeja para hornear y añade agua caliente a la bandeja, de manera que el agua llegue a la mitad del molde del flan (esto es un baño maría). Hornea durante aproximadamente 1 hora, o hasta que al insertar un palillo, éste salga limpio.

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 4 horas (mejor si lo dejas toda la noche). Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes del flan y luego inviértelo en un plato grande.

El caramelo se derramará sobre el flan y le dará un toque delicioso. ¡Listo! Ahora solo disfruta de tu flan casero.

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