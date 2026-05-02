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Amuñuñado, ¿qué significa en Venezuela?

By Danny Valdiviezo
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Amuñuñado, ¿qué significa en Venezuela?

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Nuestro lenguaje coloquial es uno de los más populares en el mundo, dicen que hay palabras que se han colocado en habla criolla y son muy famosas. Estas causan risas como asombro para los extranjeros, incluso anotan estas palabras.

Amuñuñado es una expresión coloquial venezolana que significa estar apretado, amontonado, espachurrado o muy junto, ya sea personas en un espacio reducido (ej. buseta, metro) o cosas. También se usa para describir un abrazo muy fuerte y cariñoso, similar a «apurruñar».

Amuñuñado, ¿qué significa en Venezuela?

Aquí tienes más detalles sobre su uso:

Contexto de aglomeración: Se refiere a una gran cantidad de gente apretada en un lugar, a menudo comparado con la expresión «sardinas en lata».

Contexto de cariño: Amuñuñar (verbo) implica abrazar fuertemente a alguien.

Origen: Es una jerga popular venezolana.

Variante: «Amuñuñao» es la forma coloquial más común.

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Sourcejergas de Venezuela
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