Nuestro lenguaje coloquial es uno de los más populares en el mundo, dicen que hay palabras que se han colocado en habla criolla y son muy famosas. Estas causan risas como asombro para los extranjeros, incluso anotan estas palabras.
Amuñuñado es una expresión coloquial venezolana que significa estar apretado, amontonado, espachurrado o muy junto, ya sea personas en un espacio reducido (ej. buseta, metro) o cosas. También se usa para describir un abrazo muy fuerte y cariñoso, similar a «apurruñar».
Amuñuñado, ¿qué significa en Venezuela?
Aquí tienes más detalles sobre su uso:
Contexto de aglomeración: Se refiere a una gran cantidad de gente apretada en un lugar, a menudo comparado con la expresión «sardinas en lata».
Contexto de cariño: Amuñuñar (verbo) implica abrazar fuertemente a alguien.
Origen: Es una jerga popular venezolana.
Variante: «Amuñuñao» es la forma coloquial más común.
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