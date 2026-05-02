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Con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población en materia de protección social, se llevó a cabo el conversatorio “Primeros Auxilios Psicológicos” en las instalaciones del Concejo Municipal del municipio Carlos Arvelo, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Atención y Protección a la Mujer, Igualdad y Equidad de Género y la Alcaldía de Carlos Arvelo.

Karelia Villegas, secretaria de Atención y Protección a la Mujer, Igualdad y Equidad de Género, señaló que esta actividad estuvo dirigida al personal adscrito a los organismos de protección social de la Alcaldía y a los entes receptores de denuncia, con el propósito de brindar herramientas para el manejo oportuno de los diversos casos que puedan presentarse.

Conversatorio “Primeros Auxilios Psicológicos”

“Estamos abordando la importancia del tema de la salud mental en la comunidad, ya que tenemos como prioridad ayudar a nuestro pueblo a que sepa pedir ayuda cuando sea necesario, por eso les decimos a las personas que no hagan silencio cuando se sientan abrumados, y aquí está este equipo dispuesto a atenderlo de manera eficiente”, expresó.

Asimismo, destacó la participación activa de cada uno de los presentes, lo que refleja el compromiso colectivo de por mejorar el bienestar emocional de cada uno de los ciudadanos, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y el Alcalde del municipio Carlos Arvelo, Ángel Bilbao.

Villegas también indicó que seguirán desplegados en cada uno de los 14 municipios de la entidad para promover iniciativas que fortalezcan la salud mental de los carabobeños y carabobeñas.

Esta jornada estuvo dirigida por la psicóloga Yuri Mata, y contó con la presencia de diversas autoridades municipales como la presidenta del Instituto de la Mujer de Carlos Arvelo, Ingris Aponte, y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Concejo Municipal, Nahir Díaz.

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