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Inameh prevé lluvias con actividad eléctrica para estas regiones

By Redacción Noticias24Carabobo
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Leves lluvias en algunas zonas de Valencia - Inameh prevé lluvias - Lluvias varias zonas país

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Redacción Noticias24Carabobo
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela emitió su reporte para este sábado 2 de mayo de 2026.

Según el pronóstico, gran parte del país tendrá cielos nublados desde las primeras horas del día. Se esperan precipitaciones de intensidad variable, especialmente en las zonas del sur y el occidente del territorio nacional.

Las autoridades climáticas informaron que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas. Para el resto del país, se estima un clima más estable durante la mañana, aunque la nubosidad irá en aumento conforme avance la tarde.

 

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Inameh prevé lluvias

Hacia el occidente y el sur del país se esperan las condiciones más inestables. En regiones como los Andes y el sur del Zulia habrá chubascos constantes durante la tarde y la noche.

En la zona de Guayana y el Amazonas las lluvias serán de moderada intensidad. Por su parte, la región centro norte costera podría presentar lloviznas rápidas, mientras que el resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado con algunos ratos de sol.

 

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