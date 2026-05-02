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La mañana de este sábado 2 de mayo, un trágico accidente de tránsito en la autopista Valencia-Puerto Cabello cobró la vida de dos personas. El siniestro vial generó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad y rescate en la zona.

El hecho tuvo lugar específicamente a la altura del kilómetro 197, en sentido hacia la ciudad portuaria. Según los reportes preliminares, el incidente se produjo tras el derrape de una motocicleta, lo que ocasionó que ambos ocupantes impactaran contra el pavimento, perdiendo la vida de manera instantánea.

Derrape autopista Valencia-Puerto Cabello

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, confirmando únicamente que se trata de dos ciudadanos de sexo masculino. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para las experticias de rigor.

Tras el reporte del accidente, diversas comisiones del estado Carabobo se desplegaron en el sitio para atender la emergencia, entre ellas 0800-Bigote, GNB Vial.

Actualmente, los cuerpos de seguridad mantienen el monitoreo en la zona para recabar datos que permitan identificar al responsable del incidente.

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