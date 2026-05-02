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Funvisis reportó sismo al suroeste de Machiques

By Redacción Noticias24Carabobo
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sismos más fuertes que se han reportado en Valencia - Sismo en Machiques
Foto: Referencial.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó a través de sus canales oficiales sobre un evento sísmico ocurrido la mañana de este sábado, 2 de mayo, en Machiques de Perijá.

De acuerdo con el reporte técnico del organismo, el movimiento telúrico se registró exactamente a las 06:04 a.m. El sismo tuvo una magnitud de 2.6 (Mw) y se localizó en las coordenadas 9.497 N -73.079 O.

 

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Sismo en Machiques

El epicentro fue ubicado específicamente a 87 kilómetros (Km) al suroeste de la ciudad de Machiques, en la región perijanera del estado Zulia.

Uno de los datos más relevantes destacados por los sismólogos es la profundidad del evento, la cual fue de 4.3 km.

Hasta el momento, las autoridades locales y de Protección Civil no han reportado daños materiales ni víctimas que lamentar.

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