Compartir

La tarde de este viernes 1 de mayo, se registró un violento suceso en la avenida Libertador, de la ciudad de Caracas, cuando un hombre atacó con un arma blanca a los pasajeros de una unidad de transporte público. El incidente, que se originó tras un presunto intento de robo, dejó un saldo de tres personas heridas.

Según reportes preliminares, el agresor se encontraba a bordo de la unidad de transporte público cuando intentó despojar de sus pertenencias a los presentes. Al generarse una situación de resistencia y tensión, el sujeto agredió a tres ciudadanos antes de descender del vehículo y emprender la huida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 360°endirecto (@360endirecto)

Ataque con arma blanca en Caracas

Al sitio acudieron prontamente comisiones de los Ángeles de la Autopista, Bomberos de Caracas y personal de Salud Chacao, quienes cruzaron los límites de su jurisdicción para brindar atención médica de emergencia a los lesionados.

A pesar del despliegue inmediato de los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en los alrededores de la zona, el agresor logró escapar con rumbo desconocido y no pudo ser aprehendido en el lugar de los hechos.

Tras el suceso, las autoridades competentes han formalizado el inicio de las investigaciones y el levantamiento de testimonios para identificar y dar con el paradero del responsable.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas