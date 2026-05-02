Compartir

En el marco de los operativos de seguridad y control fronterizo, funcionarios de la Dirección de Migración del estado Zulia lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana en el Punto de Control Migratorio del Puente General Rafael Urdaneta. El sujeto intentaba evadir los controles legales mediante el uso de documentación de identidad adulterada.

El arresto se produjo durante un dispositivo de chequeo y verificación de documentos de identidad desplegado de manera estratégica en la entrada a la capital zuliana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Migración Ve (@migracion_ve)

Al momento de ser abordado por los oficiales, el ciudadano presentó una cédula de identidad de residente y un visado, los cuales despertaron sospechas entre los funcionarios actuantes debido a irregularidades físicas en los formatos.

Tras una inspección técnica exhaustiva, se constató que ambos documentos eran falsificados. Intentando permanecer en el país con fraude a la ley.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos relacionados con el uso de documentos falsos y fraude a la ley.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas