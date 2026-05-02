La Asamblea Nacional (AN) publicó este sábado 2 de mayo, el listado oficial de los 94 ciudadanos que aspiran a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, órgano responsable de seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el Parlamento resaltó que «la lista de las postuladas y los postulados que cumplieron con los requisitos de ley de conformidad con lo consagrado en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 64, 65 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia«.
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Con la publicación de la lista, se activa formalmente el periodo de impugnaciones. Durante esta fase, cualquier ciudadano puede presentar objeciones fundamentadas contra los candidatos si considera que no cumplen con los requisitos de ley
«Vencido este lapso, la comisión preliminar se pronunciará sobre la admisión de las impugnaciones recibidas, el cual transcurrirá desde el sábado 02 hasta el martes 05 de mayo del 2026«.
«Las impugnaciones se deben hacer por escrito, mediante prueba fehaciente», explicó el Parlamento.
El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la Comisión Preliminar, destacó la amplia participación ciudadana en este proceso: 43 postulados provienen de diversos sectores de las organizaciones civiles y 51 ciudadanos se inscribieron por iniciativa propia.