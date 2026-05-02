La Asamblea Nacional (AN) publicó este sábado 2 de mayo, el listado oficial de los 94 ciudadanos que aspiran a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales, órgano responsable de seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, el Parlamento resaltó que «la lista de las postuladas y los postulados que cumplieron con los requisitos de ley de conformidad con lo consagrado en el artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en los artículos 64, 65 y 68 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia«.