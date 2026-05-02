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El reconocido piloto italiano de la F1 Alex Zanardi falleció a los 59 años durante la noche de este viernes, 1 de mayo. Así lo informó su familia en un comunicado oficial.

Zanardi, quien fuera campeón de la serie CART y piloto de Fórmula 1, se convirtió en un símbolo mundial de superación tras perder ambas piernas en un accidente en 2001 y transformarse posteriormente en múltiple medallista de oro paralímpico en la disciplina de handbike.

La trayectoria de Zanardi estuvo marcada por una determinación inquebrantable; tras su accidente en Alemania, diseñó sus propias prótesis y regresó a la competición ganando cuatro oros en los Juegos Paralímpicos de 2012 y 2016.

Fallece Alex Zanardi F1

Su legado trascendió las pistas, siendo elogiado por figuras como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien destacó su capacidad para convertir cada desafío en una lección de valentía y dignidad para el mundo entero.

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Incluso tras sufrir un segundo incidente de gravedad en 2020, el espíritu del italiano permaneció como un referente de esperanza, recibiendo en su momento el reconocimiento del Papa Francisco por su fortaleza ante la adversidad. El automovilismo y el deporte adaptado despiden hoy a un competidor que, con su característica sonrisa, demostró que no existen límites para el potencial humano.

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