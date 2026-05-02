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En el marco de la celebración del Día del Trabajador, redvital makro realizó con éxito la segunda promoción «4×4» del año, en todas sus tiendas a nivel nacional.

Durante cuatro días consecutivos, las 37 sucursales que integran la red en todo el país, se convirtieron en el epicentro del ahorro para las familias venezolanas, con descuentos que alcanzan hasta el 70% en todas sus categorías de productos en productos (hogar, deportes, belleza, salud, medicamentos, alimentos).

Segunda promoción 4×4 redvital makro

En esta jornada especial de la promoción 4×4 redvital makro, todos los usuarios adquirieron productos sin carnet, sin límites de cantidad, tanto al mayor como al detal, ideal tanto para el consumo familiar como para pequeños comerciantes.

Entre las ofertas presentes en la jornada están la carne molida y mechar en $7.49, bistec de primera en $9,99, solomo de cuerito para la parrilla y punta trasera en $12,99.

En cuanto a los productos de la cesta básica, se encuentra la harina de maíz desde $1,14, pasta a $1,17 y atún por solo $2,49.

La jornada no solo se limitó a la venta de productos, todas las sucursales de la red ofrecieron una experiencia integral a todos sus clientes que incluyó:

Degustaciones gratuitas: Alianzas con proveedores que permitieron a los asistentes conocer nuevos productos. Actividades recreativas: Instalación de colchones inflables y dinámicas para niños, especialmente durante el fin de semana. Logística eficiente: Refuerzo de personal en cajas y pasillos para gestionar la alta afluencia de clientes.

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La promoción estará vigente de forma simultánea hasta el 3 de mayo, en todas las tiendas a nivel nacional (incluyendo tanto hipertiendas como formatos urban market).

Con esta iniciativa redvital makro reafirma su liderazgo en el mercado nacional y prometiendo más sorpresas para el resto del año.

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