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Un camión de carga se volteó y cayó al vacío a tarde de este sábado 2 de mayo a la altura del sector Parque Caiza en la ciudad de Caracas. La precipitación se estima en una altura aproximada de siete metros tras perder el control en la vía.

Pese al impacto de la unidad, las autoridades que acudieron al sitio confirmaron que el incidente no dejó víctimas fatales ni personas lesionadas.

Camión se volteó y cayó al vacío

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas se presentaron en el lugar para ejecutar las labores de mitigación de riesgos y control de fluidos. El procedimiento técnico consistió en establecer un perímetro preventivo para evitar derrames de combustible y asegurar la estructura vial afectada por el siniestro.

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