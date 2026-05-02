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Venezuela confirmó este sábado su participación a las audiencias en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relacionadas con el proceso iniciado por Guyana sobre el Esequibo. El comunicado oficial, difundido por la Cancillería, precisa que esta participación ocurre bajo reserva. Denunciando el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional por parte del gobierno guyanés.

Participación de Venezuela en audiencias por el Esequibo

La posición oficial de la República ratifica que la presencia en estas sesiones no implica el consentimiento ni el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte para resolver la controversia territorial.

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Según el texto publicado hoy 2 de mayo, Venezuela acudirá con el fin de exponer sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba. Manteniendo que el único marco válido para una solución práctica es el tratado de 1966. La representación nacional presentará sus argumentos durante las audiencias que inician este lunes en el marco de la defensa soberana.

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