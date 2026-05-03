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Un accidente que involucró a una unidad de transporte y dos camionetas se registró este sábado 2 de mayo en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Valencia-Caracas.

Tras el impacto, los tres vehículos volcaron hacia las áreas verdes laterales, dejando como saldo dos personas lesionadas.

Accidente en la ARC hoy 2 de mayo

Los heridos, un niño de 5 años y una mujer de 40 años, fueron estabilizados en el sitio por comisiones de 0800-Bigote e Invialca. Los equipos de emergencia prestaron el auxilio prehospitalario correspondiente y gestionaron el traslado de ambos a centros asistenciales.

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