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Colisión múltiple en el kilómetro 125 de la ARC deja dos heridos

By Lubin Molero
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Accidente en la ARC hoy 2 de mayo
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un accidente que involucró a una unidad de transporte y dos camionetas se registró este sábado 2 de mayo en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Valencia-Caracas.

Tras el impacto, los tres vehículos volcaron hacia las áreas verdes laterales, dejando como saldo dos personas lesionadas.

Accidente en la ARC hoy 2 de mayo
Foto: Cortesía

Accidente en la ARC hoy 2 de mayo

Los heridos, un niño de 5 años y una mujer de 40 años, fueron estabilizados en el sitio por comisiones de 0800-Bigote e Invialca. Los equipos de emergencia prestaron el auxilio prehospitalario correspondiente y gestionaron el traslado de ambos a centros asistenciales.

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