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La productora Love Monday confirmó el lanzamiento de «Diana: The Unheard Truth», una serie documental de tres partes que presentará conversaciones inéditas grabadas de la princesa en 1991. Estas permanecieron ocultas por más de tres décadas.

El proyecto cuenta con la colaboración del biógrafo Andrew Morton y el confidente James Colthurst. Quienes, facilitaron el acceso al material original para ofrecer una perspectiva detallada sobre la vida de la aristócrata.

Documental inédito de la princesa Diana

La serie incluirá testimonios inéditos de su círculo íntimo. Entre ellos una compañera de estudios y su estilista personal, para abordar su relación con figuras de la monarquía como el actual rey Carlos III y la reina consorte Camila.

A diferencia de producciones anteriores, el documental busca explorar la identidad y psicología de Diana de Gales. Siendo a través de sus propios relatos grabados antes de su fallecimiento en 1997. Aunque la producción aún no cuenta con una fecha de estreno oficial para este 2026, se proyecta como una pieza clave para el análisis del papel de Diana dentro de la familia real británica.

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