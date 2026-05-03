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Detenidos tres sujetos por presunto robo bajo amenaza en Falcón

By Lubin Molero
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Detenidos por Robo en Falcón
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Tres ciudadanos resultaron detenidos por funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), tras ser señalados de presunto robo contra un menor de edad en Falcón.

El procedimiento se ejecutó luego de una denuncia interpuesta por el padre de la víctima. Quien indicó que el joven fue amedrentado durante el hecho delictivo.

Detenidos por Robo en Falcón

Durante el operativo, las autoridades incautaron un arma blanca y objetos artesanales. Según las investigaciones, el sujeto utilizaba estos elementos para robar en la zona

Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía 12° del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.

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