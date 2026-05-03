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El FC Porto se tituló campeón este sábado 2 de mayo tras vencer 1-0 al Alverca en la jornada 32 de la liga Portugal. Con un gol de cabeza de Bednarek en el minuto 41, el club blanquiazul alcanzó su trofeo liguero número 31, rompiendo una sequía de cuatro temporadas sin levantar la copa en Portugal.

El Porto campeón Liga Portugal

Bajo la dirección del técnico italiano Francesco Farioli, los «dragones» aseguraron el campeonato con un registro de 27 victorias, cuatro empates y apenas una derrota. Este resultado marca el primer título en la carrera de Farioli desde su llegada al banquillo el pasado mes de julio, consolidando una campaña dominante para el equipo del norte.

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