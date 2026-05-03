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El cantante Lennox abordó públicamente las razones que provocaron la separación de «Zion y Lennox» señalando tensiones por el control del proyecto y desacuerdos financieros acumulados.

En sus declaraciones, el artista explicó que la dinámica profesional se volvió desigual. Percibiendo intentos de dominio en la toma de decisiones que afectaron la relación laboral durante los últimos años.

Separación Zion y Lennox razones

Entre los puntos críticos, destacó reclamos por ingresos de canciones y presentaciones que no habrían sido resueltos con claridad debido a la falta de una estructura contable sólida.

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Lennox relató episodios de confrontación personal derivados de pagos pendientes y acuerdos incumplidos, lo que generó un desgaste progresivo en la sociedad. Tras décadas de trayectoria conjunta, estas diferencias administrativas y personales marcaron el cierre de uno de los grupos más influyentes del género urbano.

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