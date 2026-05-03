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En un esfuerzo conjunto por dignificar la atención sanitaria en el estado, se llevó a cabo una jornada de limpieza y adecuación en los espacios del Hospital Doctor Carlos Sanda de Güigüe en el municipio Carlos Arvelo, actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobo Te Quiero, en articulación con la Alcaldía del municipio Carlos Arvelo.

Jhonny Del Corral, presidente de la Fundación Carabobo Te Quiero, señaló que estas acciones contemplan la recuperación de más de 4 mil 300 metros cuadrados de fachada, así como trabajos de saneamiento profundo que incluyen limpieza exhaustiva de los alrededores, desmalezado y poda técnica de árboles en áreas verdes y mantenimiento preventivo de puntos comunes.

“Seguimos trabajando en cada rincón de nuestro estado, desplegados con estas labores que buscan optimizar la infraestructura de este importante centro de salud del eje oriental y que genera beneficios directos a nuestro pueblo”, expresó.

Asimismo, destacó la participación activa de diversas instituciones en estas labores, como la Secretaría del Poder Comunal y Relaciones Políticas e Institucionales de Carabobo, el Fondo de Desarrollo Comunal (Fondeco) y la Hidrológica del Centro (Hidrocentro), quienes tienen el objetivo de entregar un hospital mejorado para el beneficio de los habitantes de la municipalidad, en cumplimiento con los lineamientos emanados por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de manera conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y el Alcalde del municipio Carlos Arvelo, Ángel Bilbao.

Por su parte, la Dra. Ana Castillo, autoridad del recinto sanitario, resaltó la importancia de estas obras, ya que permitirá brindar una atención eficiente a la población en espacios totalmente óptimos.

«Estamos felices y contentos por los trabajos que se están realizando en este maravilloso centro de salud. Es un cambio notable que motiva tanto al personal médico como a los pacientes», dijo.

A su vez, precisó que esta recuperación es solo el inicio de una transformación más profunda, ya que vendrán nuevas labores para fortalecer este nosocomio.

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