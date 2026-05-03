La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado la conformación oficial de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas en todo el territorio nacional. Esta iniciativa forma parte de las políticas de protección social destinadas a garantizar el bienestar y el acompañamiento directo de los adultos mayores.
Através de sus canales oficiales, la mandataria detalló que estas brigadas están integradas por hombres y mujeres que asumirán la tarea de recorrer las comunidades bajo la modalidad de atención «casa por casa».
«Hoy fueron conformadas en todo el país las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas; hombres y mujeres que con gran compromiso y amor recorrerán casa por casa para atender, escuchar y acompañar a quienes lo han dado todo por Venezuela y nuestras familias», precisó la mandataria en funciones.
Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas
El objetivo fundamental de estas nuevas estructuras es atender, escuchar y acompañar a quienes han dedicado su vida al desarrollo de las familias y la nación. Según destacó la presidenta encargada, el despliegue se llevará a cabo con «gran compromiso y amor», priorizando el contacto humano y la resolución de necesidades en el hogar.
«¡Máxima protección y cuidado a nuestros adultos mayores, esencia y memoria viva de la nación!», expresó Rodríguez al resaltar el valor histórico y social de este sector de la población para Venezuela.