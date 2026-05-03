La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este sábado la conformación oficial de las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas en todo el territorio nacional. Esta iniciativa forma parte de las políticas de protección social destinadas a garantizar el bienestar y el acompañamiento directo de los adultos mayores.

Através de sus canales oficiales, la mandataria detalló que estas brigadas están integradas por hombres y mujeres que asumirán la tarea de recorrer las comunidades bajo la modalidad de atención «casa por casa».

«Hoy fueron conformadas en todo el país las Brigadas de Atención Integral para los Abuelos y Abuelas; hombres y mujeres que con gran compromiso y amor recorrerán casa por casa para atender, escuchar y acompañar a quienes lo han dado todo por Venezuela y nuestras familias», precisó la mandataria en funciones.