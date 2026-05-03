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La tarde de este sábado 2 de mayo, se registró un accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC), que dejó como saldo preliminar a un hombre fallecido en el tramo correspondiente al sector Las Morochas.

La víctima identificada como Carlos Marí Pinzano, de 66 años de edad, apodado cariñosamente como «Shaggy», se desplazaba a bordo de una motocicleta de alta cilindrada. Según reportes preliminares y testimonios de personas que presenciaron el hecho, Pinzano perdió el control del vehículo tras un impacto violento, cuya naturaleza exacta está siendo analizada por los expertos viales.

Pese a que varios conductores que transitaban por la arteria vial se detuvieron de inmediato para intentar prestar los primeros auxilios, se presume que perdió la vida de forma instantánea.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer las causas del accidente y coordinaron el traslado del cuerpo a la morgue del Senamecf.

La comunidad motera quedó consternada con el lamentable fallecimiento de Carlos Marí Pinzano.

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