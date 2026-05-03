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Un hombre de 36 años de edad resultó lesionado la tarde de este viernes 1 de mayo, luego de sufrir una caída en su residencia ubicada en la calle Panamá del sector San Francisco de Asís, en El Tigre, estado Anzoátegui.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se produjo cuando el ciudadano identificado como Víctor González se precipitó de una altura de entre 10 y 12 metros y se golpeó fuertemente contra el piso.

No se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

Funcionarios de Protección Civil Simón Rodríguez acudieron al sitio para brindar atención y trasladar al herido al Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, donde quedó bajo observación médica, luego de sufrir traumatismo en la región lumbar y escoriaciones en el antebrazo izquierdo.

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