PortadaSucesos

Hombre resultó lesionado tras caída de más de 10 metros de altura

By Redacción Noticias24Carabobo
0
135
Hombre lesionado caída 10 metros

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un hombre de 36 años de edad resultó lesionado la tarde de este viernes 1 de mayo, luego de sufrir una caída en su residencia ubicada en la calle Panamá del sector San Francisco de Asís, en El Tigre, estado Anzoátegui.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se produjo cuando el ciudadano identificado como Víctor González se precipitó de una altura de entre 10 y 12 metros y se golpeó fuertemente contra el piso.

No se ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el suceso.

Funcionarios de Protección Civil Simón Rodríguez acudieron al sitio para brindar atención y trasladar al herido al Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, donde quedó bajo observación médica, luego de sufrir traumatismo en la región lumbar y escoriaciones en el antebrazo izquierdo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Motorizado fallece en accidente de tránsito a la altura de Las Morochas

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl oriental de monagas
Artículo anterior
Motorizado fallece en accidente de tránsito a la altura de Las Morochas
Artículo siguiente
Autobús de Nancy desplegó agenda de creatividad y aprendizaje durante el mes de abril en Carabobo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes