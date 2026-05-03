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Con el objetivo de fortalecer las políticas de atención integral a la infancia en la región, la Primera Dama del estado Carabobo, Doctora Nancy de Lacava, invitó a la población a participar en la programación especial que el Autobús de Nancy preparó para el mes de abril.

La Primera Dama señaló que esta programación combina la recreación con el aprendizaje significativo, consolidando este programa como un espacio itinerante de diversión y creatividad, diseñado para el sano esparcimiento de los más pequeños en cada rincón de la entidad.

“La agenda de este mes estuvo enmarcada en importantes efemérides mundiales, permitiendo que los niños desarrollen habilidades manuales mientras refuerzan valores ciudadanos y de salud”, expresó.

Asimismo, la doctora Nancy de Lacava informó que el pasado 03 de abril se llevó a cabo una actividad de concienciación sobre el Autismo Bajo el lema «Corazones en Movimiento», donde los participantes iniciaron el mes con un mensaje de inclusión con la realización de un diseño circular de corazones entrelazados que, al girar, crean un efecto visual mágico, simbolizando las diversas formas de percibir el mundo y el brillo propio de cada corazón.

A su vez, el pasado 10 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud se realizó el evento “Arcoíris del Bienestar», donde se le enseñó a los niños los pilares de una vida sana a través de una manualidad colgante, en la que identificaron hábitos fundamentales como la alimentación balanceada, el ejercicio, el descanso, la hidratación, la higiene y el cuidado de la salud mental.

La Primera Dama del estado también precisó que también realizaron la jornada «Coronando nuestro Planeta» el pasado 24 de abril, enmarcada en la semana de la Tierra, en la cual, los pequeños confeccionarán diademas y decoraciones colgantes con elementos reciclados, reforzando su compromiso como guardianes oficiales del medio ambiente.

De igual manera, se llevó a cabo la «Danza de Puntos» para el día 29 de abril, como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Danza, en la que los niños utilizaron la técnica del puntillismo con hisopos para dar vida a bailarinas, fomentando la paciencia, la precisión y la alegría por la expresión corporal.

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de brindar espacios de calidad que garanticen el derecho a la recreación y la educación no convencional, asegurando que el Autobús de Nancy siga siendo un motor de sonrisas para el futuro de los carabobeños y carabobeñas, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutados de forma conjunta por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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