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Un joven médico de 29 años falleció la tarde de este sábado, 2 de mayo, luego de que el vehículo que conducía se saliera de la vía y chocara contra un árbol en la autopista José Antonio Páez.

El hecho se registró a la altura del sector Las Marías, en el municipio Guanare, estado Portuguesa.

La víctima fue identificada como Vittorio Giany Rodríguez Scialpi, natural de Guanare, quien residía en el barrio Los Guasimitos de Barinas, donde avanzaba en su formación como especialista.

Accidente en la autopista José Antonio Páez

De acuerdo con organismos policiales, Rodríguez Scialpi se desplazaba por la autopista José Antonio Páez, en sentido Guanare-Acarigua, a bordo de un Toyota Corolla, color gris, año 2004, cuando perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan.

El automóvil se salió de la vía y terminó estrellándose contra un árbol. Efectivos del Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate, debido a que el cuerpo quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto.

Al lugar acudieron funcionarios de la División de Investigaciones de Accidentes de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Bolivariana, quienes iniciaron las averiguaciones del caso.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Universitario Dr. Miguel Oráa, en Guanare.

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