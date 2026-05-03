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Efectivos policiales y militares incautaron en Apure un total de 3.563 kilos de drogas, de acuerdo a reportes recabados. El procedimiento transcurrió en el sector La Guafilla, parroquia Codazzi, municipio Pedro Camejo (San Juan de Payara) de la citada entidad llanera.

Al sitio se presentaron agentes adscritos al Servicio de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana, Cicpc y Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los funcionarios ejecutaron una incursión táctica en un campamento dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala. Durante la operación, se registró un intercambio de disparos sin que ello ocasionara personas heridas. Apaciguado el tiroteo, los agentes tomaron la infraestructura y detuvieron a una persona.

En el interior del campamento, los funcionarios localizaron los 3.563 kilos de drogas: 2.442,400 kilos de cocaína y 1.120,600 kilos de marihuana, dice el reporte.

En el estado Sucre también ejecutaron un procedimiento antidrogas; específicamente en el sector Londres, municipio Bermúdez (Carúpano), donde los militares detuvieron a tres sujetos y les incautaron 38 panelas de marihuana que sumaron 20 kilos, según reportes.

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