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El Ministerio de Transporte de Venezuela anunció la medida en la frontera de Venezuela y Colombia al menos por 15 días. Es por ello que instaron a los conductores a tomar previsiones en cuanto a esta vía.

El puente internacional Francisco de Paula Santander, que une a Cúcuta con Ureña, permanecerá cerrado totalmente por labores de rehabilitación. El puente tendrá trabajos de ingeniería por el lapso antes mencionado.

«A partir del 3 de mayo, durante 15 días estaremos desplegados para labores de rehabilitación del puente Internacional Francisco de Paula Santander; que comunica a la población de Ureña, en el estado Táchira con Cúcuta en el norte de Santander, en Colombia», indica el Ministerio en su canal de Telegram.

Puente Internacional Francisco de Paula de Santander cerrado por 15 días

Este fin de semana se anunció sobre la medida de reforzamiento en la estructura del puente que une a ambas naciones. Se estima que para mediados de mayo el mismo se entregue rehabilitado.

De igual modo, el mismo será revisado por completo y probablemente reciba otros trabajos por parte del Ministerio de Transporte. El mismo es el paso de una de las fronteras de mayor movimiento en el continente.

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