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Los valencianos vinieron de atrás y se llevaron el lauro en Maracay para cerrar la semana con récord positivo en la Liga Mayor de Beisbol Profesional. Los dirigidos por Clemente Álvarez ponen fin a la tercera semana con 4 ganados y 3 perdidos.

Marineros se impuso ante Samanes y le cortó racha ganadora con pizarra de 8×4 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. En el segundo de la serie para de esta manera dividir honores y pararles la seguidilla de cinco triunfos.

Samanes picó adelante con bateo oportuno al igual que en el duelo anterior y en el segundo inning Yhoswar García pegó doble para traer hasta el plato a Yonathan Mendoza y Manuel Melendez limpió las bases con otro doblete para que Kenneth Bentancourt y García pisaran la goma.

José Tello se encontró a Alexfri Planez en la primera almohadilla en el tercer acto y en conteo de cero bolas y un strike conectó su segundo cuadrangular de la contienda por toda la pradera central para recortar distancia y colocar las cosas 2-3.

Marineros se impuso ante Samanes y le cortó racha ganadora

Robert Pérez Jr. igualó las acciones con cuadrangular por todo el jardín izquierdo, lo que posteriormente sería el inicio de un rally para voltear el liderazgo en el electrónico en el sexto capítulo. Con sencillo de Edgardo Fermín, Johan López anotó desde segunda base y Deivi Muñoz entró con la rayita del 5 a 3 debido a un mal lanzamiento del serpentinero Pablo Mujica.

En el octavo tramo Carlos Durán recibió a Moisés Gómez con triple al center field y entró en carrera posteriormente gracias a un imparable de Deivi Muñoz al jardinero derecho y López trajo la séptima luego de un error en fildeo del primera base Daniel Montesino cando Yoel Yanqjui bateó rolling a ese sector. Con sencillo de José Tello empujó a Muñoz, y en la baja de ese mismo episodio Juan Pérez dio sencillo al centro del campo y Beycker Barroso anotó el 8×4 final.

Buen pitcheo

Cristian Fermín (1-0) obtuvo su primera victoria de este 2026 en su segunda actuación al lanzar por espacio de 2.0 tramos en blanco en el que regaló una base y ponchó a uno. Vicente Campos (0-2) fue el derrotado.

Los navales comenzarán la cuarta semana visitando a Guerreros de Lara el martes 5 y miércoles 6 de mayo en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto a las 7:00 de la noche.

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