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La Vinotinto femenina aseguró su clasificación a las semifinales del Sudamericano Sub-17 tras vencer 0-3 a Perú en el torneo disputado en Paraguay.

A pesar de jugar con diez futbolistas desde el minuto 21 por la expulsión de Karla Alfonzo, el combinado nacional demostró solidez táctica para sumar su segundo triunfo consecutivo y avanzar como segunda del Grupo B.

Vinotinto femenina clasifica a semifinales

El marcador se abrió temprano con un tanto de Mara Briceño al minuto 14, ventaja que se amplió en el segundo tiempo gracias a las ejecuciones efectivas desde el punto penal de Abril Alejo al 61 y Victoria Montero al 79.

Con este resultado, las criollas acumulan seis unidades en la fase inicial, beneficiándose también de la caída de Ecuador ante Brasil para certificar su permanencia en la lucha por el título continental.

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