Compartir

La familia de Bruce Willis confirmó la decisión de donar el cerebro del intérprete a la ciencia con el objetivo de impulsar las investigaciones sobre la demencia frontotemporal.

La medida, anunciada por su esposa Emma Heming Willis en su reciente libro, cuenta con el respaldo de Demi Moore y sus hijas. Buscando contribuir al desarrollo de tratamientos y biomarcadores para esta enfermedad neurodegenerativa que actualmente no tiene cura.

Donarán el cerebro de Bruce Willis

El estudio científico se centrará en el análisis de proteínas y mutaciones estructurales para obtener datos médicos precisos que beneficien a futuros pacientes con diagnósticos similares.

A través de esta acción, los familiares pretenden transformar el proceso de salud de la figura pública en un legado científico global. Aportando información verificable sobre el deterioro de la comunicación y otros síntomas asociados a la patología.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Joven perrero fallece tras recibir descarga eléctrica de su carrito en Yaracuy