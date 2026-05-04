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Un joven de 25 años, identificado como Roberto Prieto, perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica mientras operaba su carrito de perros calientes en el Parque Severiano Giménez.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:00 p.m., de este sábado 2 de mayo. Momento en el que el comerciante se encontraba cumpliendo con su jornada laboral en el mencionado espacio público del estado Yaracuy.

Descarga eléctrica de carrito de perros calientes

Prieto fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano. Sin embargo, el personal médico de guardia confirmó que el ciudadano ingresó sin signos vitales debido a la fuerza del impacto eléctrico.

Funcionarios policiales iniciaron las investigaciones técnicas para determinar las causas exactas de la falla y verificar el estado de las conexiones eléctricas en el área.

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