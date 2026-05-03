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Con apenas 18 años y una estatura imponente de 1.94 metros, el defensor venezolano Marcos Maitán se ha convertido en el centro de atención del fútbol europeo, al poder fichar con el Bayern Múnich y el Aston Villa.

El central del Monagas SC, quien ya fue capitán de la Vinotinto Sub-17, destaca por un liderazgo y una madurez táctica. Proyectandolo como la próxima gran exportación de Venezuela al viejo continente.

Venezolano fichar en el Bayern Múnich

Su actuación en el Mundial de la categoría, donde incluso marcó un gol, terminó de convencer a los cazatalentos internacionales sobre su potencial físico y técnico en la zaga. En la actual temporada, Maitán ha disputado todos los minutos posibles con una regularidad envidiable, consolidándose como una pieza inamovible en el torneo local.

Desde la directiva del club oriental confirman que los sondeos desde las grandes ligas son reales. Colocando al joven «mariscal» en la rampa de salida hacia la élite del fútbol mundial.

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