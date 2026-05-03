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Un motorizado perdió la vida la tarde de este domingo 3 de mayo tras un accidente vial ocurrido en el kilómetro 25 de la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Maracay.

El cuerpo del conductor quedó sin signos vitales en el pavimento, lo que generó una fuerte retención vehicular en este tramo del estado Miranda.

Accidente en la ARC hoy 3 de mayo

Comisiones de la GNB, CPNB y el IAPEM se mantuvieron en el lugar resguardando la escena a la espera de los servicios forenses para el levantamiento del cadáver. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar previsiones y mantener la precaución en estos tramos de la carretera.

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