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Localizan a septuagenario tras extraviarse en el Cerro Las Morochas

By Lubin Molero
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Extraviado en el Cerro Las Morochas
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un ciudadano de 79 años, fue identificado como Vicente Noguera, fue hallado sano y salvo la tarde de este domingo 3 de mayo tras extraviarse en el Cerro Las Morochas.

El adulto mayor realizaba senderismo en el municipio San Diego, y se desorientó durante el descenso. Tras dos horas de búsqueda por parte de los organismos de socorro, el septuagenario logró retornar a su vivienda por sus propios medios en el estado Carabobo.

Extraviado en el Cerro Las Morochas

Efectivos del Grupo de Rescate 88 y Bomberos de San Diego acudieron a la residencia del senderista para realizar una evaluación médica inmediata.

Los rescatistas confirmaron que Noguera presentaba un cuadro de cansancio y deshidratación, pero se encontraba fuera de peligro. El operativo de búsqueda finalizó una vez que se constató el estado de salud en su hogar.

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