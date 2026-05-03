Compartir

Un ciudadano de 79 años, fue identificado como Vicente Noguera, fue hallado sano y salvo la tarde de este domingo 3 de mayo tras extraviarse en el Cerro Las Morochas.

El adulto mayor realizaba senderismo en el municipio San Diego, y se desorientó durante el descenso. Tras dos horas de búsqueda por parte de los organismos de socorro, el septuagenario logró retornar a su vivienda por sus propios medios en el estado Carabobo.

Extraviado en el Cerro Las Morochas

Efectivos del Grupo de Rescate 88 y Bomberos de San Diego acudieron a la residencia del senderista para realizar una evaluación médica inmediata.

Los rescatistas confirmaron que Noguera presentaba un cuadro de cansancio y deshidratación, pero se encontraba fuera de peligro. El operativo de búsqueda finalizó una vez que se constató el estado de salud en su hogar.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¿Rumbo a Alemania? El Bayern Múnich pone sus ojos en esta joven promesa venezolana