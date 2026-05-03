Compartir

El piloto italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se llevó la victoria este domingo en el Gran Premio de Miami, logrando su tercer triunfo consecutivo en lo que va de la temporada.

El joven de 19 años dominó la carrera en el circuito del Hard Rock Stadium, cruzando la meta por delante de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio en segundo y tercer lugar respectivamente.

Gran Premio de Miami Mercedes

Con este resultado, Antonelli suma 100 puntos en el campeonato mundial, ampliando su ventaja sobre su compañero George Russell, quien finalizó cuarto.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto (Alpine) cerró una destacada actuación en la octava posición, superando a Carlos Sainz (Williams) que terminó noveno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

La jornada también contó con la presencia de Rafa Nadal, encargado de dar el banderazo final de una carrera donde Max Verstappen (Red Bull) finalizó quinto, mientras que los Ferrari de Leclerc y Hamilton ocuparon el sexto y séptimo puesto.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Localizan a septuagenario tras extraviarse en el Cerro Las Morochas