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Jóvenes merideños crean sistema robótico para automatizar gallineros

By Lubin Molero
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Nido Robótico de Semilleros Científicos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un grupo de estudiantes pertenecientes al Programa Nacional Semilleros Científicos del estado Mérida presentó el proyecto «Nido Robótico», un sistema integral diseñado para automatizar la gestión de gallineros.

La propuesta, dada a conocer en las Olimpiadas de Robótica Creativa 2026, integra tecnología de sensores y motores para optimizar el resguardo y la alimentación de las aves de forma autónoma.

Nido Robótico Semilleros Científicos

El equipo «Guardianes Kikirikí» desarrolló un prototipo funcional que incluye una puerta inteligente sensible a la luz y un dispensador de alimento programado para suministrar raciones precisas.

Mediante el uso de tarjetas ESP32 y programación avanzada, los jóvenes lograron incorporar conectividad Wi-Fi al sistema, permitiendo a los usuarios monitorear el corral y configurar horarios desde una aplicación móvil.

Este avance tecnológico, creado con kits educativos nacionales, busca ofrecer soluciones prácticas para el sector avícola desde el talento infantil venezolano.

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