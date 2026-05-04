Compartir

Un grupo de estudiantes pertenecientes al Programa Nacional Semilleros Científicos del estado Mérida presentó el proyecto «Nido Robótico», un sistema integral diseñado para automatizar la gestión de gallineros.

La propuesta, dada a conocer en las Olimpiadas de Robótica Creativa 2026, integra tecnología de sensores y motores para optimizar el resguardo y la alimentación de las aves de forma autónoma.

Nido Robótico Semilleros Científicos

El equipo «Guardianes Kikirikí» desarrolló un prototipo funcional que incluye una puerta inteligente sensible a la luz y un dispensador de alimento programado para suministrar raciones precisas.

Mediante el uso de tarjetas ESP32 y programación avanzada, los jóvenes lograron incorporar conectividad Wi-Fi al sistema, permitiendo a los usuarios monitorear el corral y configurar horarios desde una aplicación móvil.

Este avance tecnológico, creado con kits educativos nacionales, busca ofrecer soluciones prácticas para el sector avícola desde el talento infantil venezolano.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas