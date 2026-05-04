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Dos heridos tras derrape de moto en el tramo Valencia-Guacara de la ARC

By Lubin Molero
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Accidente de Moto vía Guacara con dos heridos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Dos heridos dejó un accidente de moto en la ARC vía Guacara desde Valencia, un joven de 9 años y un hombre de 55. El suceso ocurrió mientras se desplazaban por el kilómetro 160, cuando estos derraparon.

El siniestro, ocurrido en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio Valencia, movilizó a múltiples cuerpos de seguridad y rescate para brindar atención prehospitalaria inmediata.

Accidente de Moto vía Guacara con dos heridos

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Morales, diagnosticado con traumatismo craneoencefálico grave, y el menor Rubén Darío Morales, quien presentó traumatismo frontal moderado.

Ambos lesionados fueron trasladados de urgencia por unidades de 0800-Bigote y Bomberos de Valencia hasta la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET). En el operativo participaron comisiones mixtas de Invialca, CPNB y agrupaciones voluntarias para el resguardo de la vía.

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