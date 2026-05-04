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El hecho está en investigaciones en el barrio La Capellana de Cúcuta en el vecino país. El mismo ha generado incertidumbre, una septuagenaria murió en Colombia en un presunto encuentro íntimo.

La mujer quedó identificada como Glenda “B” de 73 años, una profesora jubilada que fue encontrada sin vida en su apartamento en las residencias Cámbulos Gold. En el lugar se presentaron las autoridades.

Estos recabaron pruebas sobre el fallecimiento de la mujer, igualmente realizaron el levantamiento del cadáver. El hecho generó revuelo en el lugar y la policía mantiene las investigaciones del caso.

En el lugar quedó un hombre detenido por averiguaciones, el sujeto de 41 años dijo que la dama sufrió un infarto cuando estaba en el medio del encuentro íntimo. Versión que es investigada por las autoridades.

Septuagenaria murió en Colombia en un presunto encuentro íntimo

El hombre quedó identificado como Mario “G” quien presuntamente era la pareja de la mujer. Aunque esto no está confirmado, en el lugar encontraron sangre la cual es investigada por los forenses.

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Los investigadores no descartan alguna hipótesis sobre si la dama falleció de muerte natural o si hay otros factores involucrados en el hecho. El caso ha sido uno de los más virales en el vecino país en los últimos días.

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